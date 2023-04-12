الدفاع المدني يدعو للتقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأودية ومواقع تجمع المياه

المناطق_الرياض

ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأودية ومواقع تجمع المياه.

#الدفاع_المدني يهيب بالتقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأودية ومواقع تجمع المياه.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/AKYpOApWiE — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 12, 2023

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية الربيعية على معظم مناطق المملكة، حتى أول أيام عيد الفطر المبارك.

على جانب آخر حذر الدفاع المدني من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الرياض حتى الساعة 4 صباح يوم الخميس.

طقس الأربعاء على المملكة

وفي تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس ليوم الأربعاء اليوم، توقع أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والشرقية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة.