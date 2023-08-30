الدفاع المدني يدعو للحذر من هطول الأمطار على معظم المناطق

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من غدٍ (الأربعاء) حتى الأحد القادم.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والعرضيات والجموم وبحرة والقنفذة والليث والمويه والخرمة ورنية وتربة والكامل، ومناطق عسير وجازان والباحة.

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أنه يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض لتشمل العاصمة الرياض وعفيف والدوادمي والقويعية والرين والزلفي والمجمعة والغاط وشقراء وثادق وحريملاء ورماح ووادي الدواسر والسليل، ومناطق القصيم وحائل ونجران، وستتأثر منطقة المدينة المنورة بأمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.