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الدفاع المدني يستعرض روبوتًا توعويًا بـ 96 لغة في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج

13 يونيو 2024 - 4:25 مساءً

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تستعرض وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني لزوار المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج، الذي تنظمه وزارة الإعلام خلال الفترة (4 – 10 ذو الحجة 1445هـ) الموافق (10-16 يونيو 2024م) بمركز مكة للمعارض والمؤتمرات في مدينة مكة المكرمة، روبوتًا لبث رسائل المديرية التوعوية بطريقة مختلفة وتقنية حديثة بـ(96) لغة.

وجذب الروبوت انتباه مرتادي جناح وزارة الداخلية، للترحيب بالزوار والتعریف بالخدمات المقدمة لتعزيز مستوى الوعي بأهمية السلامة والوقاية من المخاطر في المواقع ومقار سكن الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

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يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج، لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني والمركز الوطني للعمليات الأمنية.

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13 يونيو 2024 - 4:25 مساءً
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