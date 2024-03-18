الدفاع المدني يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية بالعاصمة المقدسة

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تشارك المديرية العامة للدفاع المدني، ضمن معرض وزارة الداخلية التوعوي، للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لأداء نسكهم بيسر وطمأنينة، وذلك في مجمع مكة مول بالعاصمة المقدسة خلال الفترة (5 رمضان 1445هـ الموافق 15 مارس 2024) حتى (9 رمضان 1445هـ الموافق 19 مارس 2024م).

ويستعرض الدفاع المدني للزوار، المهام والخدمات التي يقدمها لضيوف الرحمن، وتعزيز السلامة الوقائية وأنظمة السلامة والحماية من الحريق، ومخاطر التوصيلات الكهربائية وزيادة الأحمال.

يذكر أن معرض وزارة الداخلية يحتوي على أجنحة لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للسجون والمركز الوطني للعمليات الأمنية.