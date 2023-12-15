الدفاع المدني يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية “واحة الأمن” في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد

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تشارك المديرية العامة للدفاع المدني ضمن معرض وزارة الداخلية “واحة الأمن” في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقع في الصياهد بالرمحية شمال منطقة الرياض حتى نهاية شهر ديسمبر 2023م.

ويشتمل جناح الدفاع المدني على عدد من الأركان، مثل ركن الـ VR وركن فريق البحث والإنقاذ السعودي، وركن السلامة المنزلية، وركن جهود الدفاع المدني في موسم الأمطار، وركن التقنية وركن أحدث التجهيزات، إضافة إلى ركن للسينما.

يذكر أن معرض “واحة الأمن” يحتوي على أجنحة وأركان متنوعة لتعريف الزوار بمهام وزارة الداخلية ورسالتها الرئيسة المتمثلة في حفظ الأمن وتحقيق السلامة، من خلال شعار “وطن آمن ومزدهر” في رحلة أمنية تعزز الفخر بما قدمته الوزارة للمحافظة على الشعور بالأمن والأمان في كل مكان وزمان، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلولها الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، وقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة “أبشر”، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية، وأبرز مشروعاتها التنموية، وميدان الرماية والعروض العسكرية، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الأمني والثقافي والاجتماعي، وتقديم عروض الفلكلور الشعبي.