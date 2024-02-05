الدفاع المدني يشارك في جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2024

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تشارك المديرية العامة للدفاع المدني في جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2024 م، في مدينة الرياض، الذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، تحت شعار “مقدام” برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله، لاستعراض آليات الوقاية والإنقاذ، والتجهيزات والمعدات، للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للتعريف بمبادراتها وبرامجها التطويرية للمنظومة الأمنية وإسهاماتها في مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير المدن الآمنة، وإدارة الأزمات والكوارث والحشود، وحماية المنشآت الحيوية، والمحافظة على البيئة.