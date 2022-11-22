الدفاع المدني ينقذ شخصًا سقطت مركبته في بئر بخميس مشيط

المناطق_متابعات

أنقذت قوات الدفاع المدني في خميس مشيط شخصًا سقطت مركبته في بئر.

وأورد الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه جرى إنقاذ الشخص، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

تحذير الدفاع المدني

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، في وقت سابق، أمس، إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار بعدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، واتباع المسارات والطرق الرئيسة.

ونبهت المديرية إلى عدم تجاوز مجاري السيول، والحرص على عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول.