الدفاع المدني يوضح أهمية وكيفية عمل المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ

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نشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في تويتر عدد من التغريدات والانفوجرافيك في الفترة الماضية عن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ , وهي وسيلة من وسائل الانذار في حالات الطواري يتم من خلالها ارسال رسائل تحذيرية عن الحالات الطارئة الى أجهزة الجوال المرتبطة بشبكات الجوال مصحوبة بنغمة مميزة عاليه واهتزازات لتحذير السكان واتخاذ الاجراء و التصرف المناسب .

كما بينت المديرية العامة في تصاميم الانفوجرافيك اهمية المنصة وما تهدف اليه في حماية الارواح والممتلكات والحد من الاثار الناتجة عن المخاطر , وموثوقية وسرعة ايصال الرسائل التحذيرية للأجهزة المتنقلة , وتعزيز فاعلية وسائل الانذار المبكر في حالات الطوارئ .

واوضحت المديرية العامة ان المنصة الوطنيه للإنذار المبكر في حالات الطوارئ تتم باستخدام تقنية البث الخلوي لتغير مفهوم وسائل الانذار التقليدية من خلال رفع كفاءة الآداء والتشغيل .