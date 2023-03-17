“الدفاع المدني” يوضح كيفية التصرف السليم عند تسرب الغاز

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كشفت المديرية العامة للدفاع المدني، عن كيفية التصرُّف السليم عند تسرُّب الغاز، مشيرة إلى ضرورة إخراج جميع الأشخاص من المكان عند حدوث التسرب .

وأوضحت المديرية في إنفوجراف توعوي على حسابها الرسمي في تويتر، أنه يجب عدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أي مصدر للشرر، وقفل صمام الغاز بإحكام، وفتح النوافذ والأبواب “ببطء” لتهوية المكان .

ودائما ما تؤكد المديرية العامة ان اتباع هذه الخطوات سيسهم باذن الله في المحافظه على سلامة الانسان وحماية الممتلكات .