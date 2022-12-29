“الدفاع المدني”: 5 نصائح لتجنب مخاطر وسائل التدفئة (فيديو)

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وجّهت المديرية العامة للدفاع المدني مجموعة من الإرشادات والنصائح عند استخدام وسائل التدفئة خلال فترة الشتاء، وذلك تجنباً لمخاطرها وللحفاظ على سلامة المستخدم.

ونصحت المديرية، بالتهوية الجيدة للغرفة عند استعمال وسائل التدفئة، ومنع الأطفال من الاقتراب أو العبث بتلك الوسائل، إلى جانب عدم وضع السوائل الحارة أو الأطعمة عليها.

كما شددت على ضرورة إبعاد المدفأة عن الستائر والأثاث أو المواد القابلة الاشتعال، إضافةً إلى التأكد من إطفائها عند الخروج من المنزل أو عند النوم.