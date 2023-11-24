الدكتور الربيعة يزور مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري في مدينة العريش

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زار معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة أحمد نقلي أمس الأول، مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية.

وأطلع معاليه عن كثب على المساعدات السعودية الإغاثية المتنوعة التي تشتمل على المواد الإيوائية والطبية والغذائية المقدمة لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، حيث اطمأن على اكتمال الترتيبات وجاهزية المساعدات تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة عبر منفذ رفح الحدودي.

وتأتي هذه الجهود في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.