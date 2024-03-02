الدكتور الربيعة يطمئن على صحة التوأم السيامي العراقي (عمر وعلي) بعد عدة أشهر من فصلهما

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قام معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم , بزيارة التوأم السيامي العراقي “عمر وعلي” بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض، حيث اطمأن معاليه على استقرار حالة التوأم الصحية وذلك بعد عدة أشهر من إجراء عملية فصل ناجحة لهما.

يذكر أن التوأم السيامي العراقي (عمر وعلي) كانا ملتصقين بمنطقة أسفل الصدر والبطن، ويشتركان في الكبد والقنوات الصفراوية والأمعاء، وأجريت لهما عملية جراحية معقدة لفصلهما في 19 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 12 يناير 2023م استغرقت 11 ساعة، نفذت على ست مراحل، وشارك فيها 27 من الاستشاريين والاختصاصيين والكوادر التمريضية والفنية.

وفي نهاية الزيارة رفع الدكتور الربيعة باسمه ونيابة عن زملائه أعضاء الفريق الطبي الشكر والتقدير والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو لي عهده الأمين – حفظهما الله – على رعايتهما ومتابعتها الكريمة لبرنامج فصل التوائم السيامية الذي أضحى علامة فارقة بمجاله على المستوى الدولي.