أبرز الموادمحليات

الدكتور الربيعة يلتقي المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 10 نوفمبر 2022 - 3:19 مساءً
الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة
الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة

المناطق_الرياض

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) شو دنيو، وذلك في مقر المركز بالرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالمجال الإنساني والإغاثي، خصوصا ما يتصل بقطاعات الأمن الغذائي والتغذية والتعافي المبكر.

وأشاد دنيو بالجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها المملكة من خلال المركز في مختلف دول العالم، مؤكدًا أن أعمال المركز أسهمت في التخفيف من معاناة الكثير من المحتاجين، لا سيما أنها استهدفت قطاعات حيوية ومهمة في حياة الإنسان.

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 10 نوفمبر 2022 - 3:19 مساءً
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

زر الذهاب إلى الأعلى