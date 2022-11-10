الدكتور الربيعة يلتقي المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)

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التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) شو دنيو، وذلك في مقر المركز بالرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالمجال الإنساني والإغاثي، خصوصا ما يتصل بقطاعات الأمن الغذائي والتغذية والتعافي المبكر.

وأشاد دنيو بالجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها المملكة من خلال المركز في مختلف دول العالم، مؤكدًا أن أعمال المركز أسهمت في التخفيف من معاناة الكثير من المحتاجين، لا سيما أنها استهدفت قطاعات حيوية ومهمة في حياة الإنسان.