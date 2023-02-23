الدكتور الربيعة يلتقي بمدير صندوق أوبك للتنمية الدولية

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التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، بمدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية الدكتور عبد الحميد الخليفة، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومناقشة تعزيز المساعدات الإنمائية في البلدان ذات الاحتياج.

وأبدى الدكتور الخليفة إعجابه بدور المركز في ميدان العمل الإنساني وسعيه الحثيث لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة حول العالم، مشيداً بحسن تنظيم وإعداد أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث وتميز جلساته العلمية والبحثية.