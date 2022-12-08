الدكتور الربيعة يلتقي رئيس المنظمة الدولية للهجرة في جنيف

المناطق_الرياض

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، رئيس المنظمة الدولية للهجرة (IOM) أنطونيو فيتورينو، وذلك على هامش المنتدى العالمي للاجئين المنعقد في مدينة جنيف، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشأن الإنساني والإغاثي، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم اللاجئين والنازحين حول العالم.

ونوّه الجانبان بالعلاقة الاستراتيجية المتينة بين المركز والمنظمة التي أسهمت في تخفيف معاناة اللاجئين والنازحين الذين يعيشون ظروفاً صعبة.