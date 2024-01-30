الدكتور الربيعة يلتقي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الصومال

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التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في العاصمة مقديشو أمس الأول، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الصومال محمود معلم عبدالله، وذلك خلال زيارة معاليه للصومال، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد بن محمد المولد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء المشروعات الإغاثية والإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في الصومال بالقطاعات الصحية والإيوائية والتعليمية والمياه والإصحاح البيئي والحماية فضلاً عن البرامج التطوعية.

وقدم رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الصومالي, شكره للمملكة قيادة وحكومة وشعبا على سلسلة المشاريع الإنسانية المقدمة لبلده، مشيرا إلى أن ذلك يجسد عمق العلاقات بين البلدين، ويؤكد الوجه الإنساني النبيل للمملكة.