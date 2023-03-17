الدكتور الربيعة يلتقي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية

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التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في العاصمة لندن أمس، معالي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني اللورد طارق محمود أحمد، بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، وذلك على هامش حوار المساعدات الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا.

وجرى خلال اللقاء بحث أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين المملكة وبريطانيا لتعزيز العمل الإنساني حول العالم، واستكمال إجراءات الشراكة الثنائية لدعم العمل الإنساني في عدد من الدول ذات الاحتياج.

وأشاد اللورد طارق أحمد بالنتائج المثمرة للحوار الاستراتيجي بين المملكة وبريطانيا وما توصلت له الجلسات من خدمة قضايا العمل الإنساني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.