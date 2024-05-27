الدكتور الربيعة يوقع برنامجاً تنفيذياً مشتركاً مع منظمة الصحة العالمية لسد النقص الحاد في إمدادات غسيل الكلى بالسودان

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، برنامجاً تنفيذياً مشتركاً مع منظمة الصحة العالمية؛ لسد النقص الحاد في إمدادات غسيل الكلى بالسودان، بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي.

وقع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بدورتها الـ 77 المنعقدة في مدينة جنيف.

ويهدف البرنامج للحد من وفيات مرضى الفشل الكلوي في مختلف الولايات السودانية من خلال توفير مستهلكات الغسيل الكلوي تكفي حوالي 235 ألف غسلة، إلى جانب تأمين 100 جهاز غسيل كلوي، ودفع رواتب الأطقم الطبية في 77 مركزاً للغسيل الكلوي.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الصحي في السودان.