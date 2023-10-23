الدكتور السديس : إيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية للعالم رقميًا

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أكد معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن من ضمن مرتكزات الرئاسة الدينية التحول الرقمي في جميع مفاصلها، وتفعيل التطبيقات الذكية.

وأشار الدكتور السديس، خلال لقائه بعددٍ من القيادات الدينية، إلى ضرورة إيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية للعالم رقميًا، وباللغات العالمية، والانطلاق نحو الريادة الدينية، وتقليص حاجز المكان والزمان، باستثمار التطبيقات والأيقونات المعرفية الحديثة، ذات السلاسة والثراء المعلوماتية، بكفاءات وطنية مؤهلة، تعمل على تقديم الخِدمات الدينية، وإتقان العمل، وتبنِّي الإبداع، وتحقيق الهداية، وفق المنهج الوسطي المعتدل، المستمد من الكتاب والسنة.

وأوضح، أن ضمن خطة رئاسة الشؤون الدينية الإستراتيجية المستقبلية، زيادة البرامج الدينية النوعية الرقمية، وجعلها في مقدمة أولوياتها، لتسهم بشكل فعَّال من رفع مستوى الوعي الديني لقاصدي الحرمين الشريفين، ونقل الصورة المشرقة الوضيئة عن المملكة.