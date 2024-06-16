الدكتور الطبيّب يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

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رفع معالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشاد معاليه بالجهود المبذولة من كافة قطاعات الدولة في إنجاح موسم حج هذا العام، مثمناً جهود القيادة الحكيمة -أيدها الله- وحرصها على سلامة الحجاج وتقديم الخدمات والتسهيلات ليتمكنوا من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

وسأل معاليه الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على المملكة وشعبها العزيز بالأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.