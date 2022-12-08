الدكتور العنقري: الديوان العام للمحاسبة شريك أساسي في تحقيق مستهدفات الميزانية

المناطق_متابعات

رفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 – 1445هـ (2023م).

وأكّد معاليه أن الميزانية العامة وما تضمنتها من أرقام ستسهم -بإذن الله- في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للوطن والمواطن، وذلك في ضوء الرؤية الثاقبة للحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – رعاهما الله – وتوجيهاتهما الكريمة نحو تقديم كل ما يضمن استمرار عجلة النمو والتنمية في بلادنا الغالية وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وأضاف العنقري أن الديوان العام للمحاسبة يُعد شريكاً أساسياً في تحقيق مستهدفات الميزانية العامة للدولة، وذلك من منطلق اختصاص الديوان في الرقابة المالية اللاحقة، حيث يسخر الديوان منهجيته في المراجعة المالية ومراجعة الالتزام والرقابة على أداء الجهات المشمولة برقابته وذلك وفقاً لأفضل الممارسات المهنية، كما يحرص الديوان على أن يكون شريكاً في كل مظاهر التنمية الشاملة، وتقديم القيمة المضافة التي تسهم في تحسين أداء الجهات ورفع مستوى كفاءة الإنفاق وتنمية الموارد والرفع من مستوى كفاءة تحصيلها.