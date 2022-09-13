أبرز الموادأهم الاخبارفيديو المناطق

الدكتور سعد الشثري: المصاب عند إخواننا الباكستانيين كبير وخسائرهم عظيمة

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 سبتمبر 2022 - 7:00 مساءً
سعد الشثري

المناطق ـ متابعات

قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، اليوم، إن المصاب عند إخواننا الباكستانيين كبير وخسائرهم عظيمة ويجب الوقوف معهم عبر الحملة الشعبية الإغاثية ولو بالقليل.

وأضاف في تصريحات لقناة الإخبارية، أن القرآن الكريم والسنة النبوية، حثا على الإنفاق ومساندة المتضررين، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه”.

وبين أن هناك نصوص تبين فضل الإنفاق، وأن الله سيمنح المنفقين أكثر، وفي ذلك يقول سبحانه “وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه”.

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 سبتمبر 2022 - 7:00 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

زر الذهاب إلى الأعلى
Advertisements

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock