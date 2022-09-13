الدكتور سعد الشثري: المصاب عند إخواننا الباكستانيين كبير وخسائرهم عظيمة

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قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، اليوم، إن المصاب عند إخواننا الباكستانيين كبير وخسائرهم عظيمة ويجب الوقوف معهم عبر الحملة الشعبية الإغاثية ولو بالقليل.

وأضاف في تصريحات لقناة الإخبارية، أن القرآن الكريم والسنة النبوية، حثا على الإنفاق ومساندة المتضررين، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه”.

وبين أن هناك نصوص تبين فضل الإنفاق، وأن الله سيمنح المنفقين أكثر، وفي ذلك يقول سبحانه “وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه”.