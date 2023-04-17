الدكتور عائض القرني في تصريح خاص لصحيفة المناطق: في ذكرى بيعة ولي العهد يتجدد الولاء والوفاء والحب والتلاحم

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تحدث الدكتور عائض القرني، الداعية الإسلامي، عن الذكرى السادسة لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال القرني، في تصريح خاص لصحيفة”المناطق”: “في هذه الليلة المُباركة ليلة ٢٧ من رمضان تتجدّد الذكرى الجميلة عند الشعب السعودي النبيل، ذكرى بيعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والتي مع تجدّدها يتجدّد الولاء والوفاء والحُب والتلاحم”.

وأضاف، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان تنعم بأمن وأمان وازدهار ورقي، مشيرًا أن الشعب السعودي العظيم يعيش مشروع التغيير للأجمل والأحسن، مع فرحة النجاح لحظة بلحظة، ومشهد الابداع ثانية بثانية.

وأكمل الداعية الإسلامي حديثه قائلا: “أنا حالياً في الحرم المكي الشريف ومن أمام الكعبة المُشرّفة أجدّد البيعة لقائد التغيير وعرّاب الرؤية، سمو الأمير محمد بن سلمان، صاحب الهمّة التي لا تعرف النكوص، والطموح الذي لا حد له، وأسأل الله أن يرعاه برعايته، ويوفّقه بتوفيقه، ويحفظه بحفظه”.