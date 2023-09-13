الدكتور عبدالله الربيعة يزور عددًا من المرافق الصحية في جمهورية هندوراس

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قام معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، بزيارة عدد من المرافق الصحية في جمهورية هندوراس، يرافقه نائبة وزير الصحة السيدة سواني مونتالفان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية والسفير غير المقيم لدى جمهورية هندوراس هيثم بن حسن المالكي.

وزار معاليه قسم حديثي الولادة بالمستشفى التعليمي في مدينة تيجو سيجالبا واطّلع على آلية عمل القسم، و الخدمات الصحية التي تقدم للأطفال حديثي الولادة.

كما زار معاليه مستشفى حروق الأطفال في مدينة تيجو سيجالبا، وشاهد الخدمات المقدمة للأطفال الذين أصيبوا بحروق وكيفية علاجهم، منوهًا بجهود المستشفى في التخفيف من معاناة الأطفال وأسرهم، وتم الاطلاع على الاحتياجات الإنسانية الملحة في المجال الصحي.