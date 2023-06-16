الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي الأمين العام للصليب الأحمر الإسباني

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التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الأمين العام للصليب الأحمر الإسباني أسونثيون مونتيرو فوينتيس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين، وذلك على هامش “المؤتمر العالمي للقاحات: رفع مناعة الجيل” في العاصمة الإسبانية مدريد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء التعاون والتنسيق المشترك بين المركز والصليب الأحمر الإسباني فيما يتصل بالشؤون الإغاثية والإنسانية، وسبل تقديم العون للمحتاجين والمتضررين خلال الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية في مختلف دول العالم، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة في المؤتمر. وأعرب الأمين العام للصليب الأحمر الإسباني عن تقديره الواسع لأعمال المركز المخلصة ورسالته النبيلة في نشر العمل الإنساني ودعم الفئات المحتاجة في أنحاء العالم، منوهاً بما أظهره وفد مركز الملك سلمان للإغاثة من تميز لافت في أعمال المؤتمر.