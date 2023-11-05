الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

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التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر.

وناقش الجانبان خلال اللقاء مستجدات المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تم تنفذها بين المركز و البنك الإسلامي للتنمية مثل الصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان، والصندوق الإسلامي العالمي للأعمال الخيرية للأطفال، كما بحث الجانبان سبل تعزيز آفاق التعاون في مجال العمل الإنساني.

ونوّه معالي الدكتور محمد الجاسر بالمستوى المهني لمركز الملك سلمان للإغاثة ومشاريعه العديدة وخدمته المتضررين في شتى بقاع الأرض، الأمر الذي أكسبه سمعة دولية طيبة ومكانة مرموقة.