الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة

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التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.

ونوهت السفيرة صفية السهيل بالجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم العمل الإنساني ونجدة المتضررين في شتى أنحاء العالم، مشيدة بالسمعة الدولية الطيبة التي يحظى بها المركز.