الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى المملكة

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التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى المملكة موغوبو ديفيد ماخابي.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، وسبل تطويرها.

ونوّه السفير موغوبو ماخابي، بجهود المملكة العربية السعودية الإنسانية المبذولة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم العمل الإنساني ونجدة المتضررين في شتى أنحاء العالم، مشيداً بالسمعة الدولية الطيبة التي يحظى بها المركز.