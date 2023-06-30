الدكتور عبدالله الربيعة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444هـ

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رفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة باسمه ونيابة عن منسوبي المركز، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة النجاح الباهر لموسم الحج لهذا العام 1444هـ.

ونوّه معاليه بالجهود الكبرى التي بذلتها حكومة المملكة في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام وتوفير أرقى الخدمات المتكاملة لهم منذ وصولهم إلى أراضي المملكة ومرورهم بالمشاعر المقدسة وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم تحوطهم المشاعر الروحانية والأمان والسكينة، مضيفاً أن الأداء المتميز الذي قدّمته مختلف الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في موسم حج هذا العام يسجل بمداد من ذهب للقيادة الرشيدة – وفقها الله – التي سخرت جميع الطاقات، وهيأت جميع السبل، وجنّدت الرجال والنساء لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير مناسكهم، مسترشدةً برؤية المملكة 2030 التي جعلت الحج وشؤونه وخدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين ركيزة محورية في أهدافها وبرامجها.

ودعا الدكتور الربيعة المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يبذلانه من أعمال جليلة لخدمة ضيوف الرحمن والمشاعر المقدسة، وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويجزيهم الأجر والمثوبة وأن يعيدهم إلى ذويهم سالمين غانمين، وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل القيادة الرشيدة.