الدكتور عبد الله الربيعة يلتقي نائب وزير خارجية جمهورية أوزباكستان

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التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، نائب وزير خارجية جمهورية أوزباكستان بهرام علييوف، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزباكستان يوسف بن صالح القهرة، وسفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة أولوغبيك مقصودوف.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.

وأشاد بهرام علييوف بالجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم، منوها بالسمعة الدولية المتميزة للمركز.