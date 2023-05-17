“الدلامي” يتفقد عدداً من الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة ويوجه بتكثيف الجهود استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن

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تفقد معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي عددا من مشاريع الطرق في منطقة مكة المكرمة، ووقف على سير العمل في المشاريع الخدمية والتطويرية لقطاع الطرق.

كما تفقد معاليه مشروع توسعة طريق السيل الكبير مع ربطه بطريق الطائف الرياض السريع، ومشروع استكمال ازدواج طريق الجموم الزيما، ومشروع تنفيذ طريق جدة مكة المكرمة المباشر.

واستمع معاليه خلال جولته إلى شرح مفصل عن مراحل العمل ومعدلات الإنجاز، موجهاً بسرعة تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة؛ للمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق.