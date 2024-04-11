“الدلم” تحتفل بعيد الفطر المبارك بحضور المحافظ والأهالي

المناطق_أشرف العصيمي

شهد محافظ الدلم فهد بن سلطان بن حميد الحفل الذي نظمته بلدية الدلم بالمركز الحضاري احتفاء بمناسبة عيد الفطر المبارك ،بحضور رئيس البلدية المهندس عامر العجمي، و رؤساء المراكز ومدراء الجهات الحكومية والأمنية وأهالي المحافظة.

واشتملت فقرات الحفل على آيات من الذكر الحكيم وكلمة أهالي المحافظة ألقاها نيابة عنهم عبداللطيف المهيني رفع خلالها التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، كما اشتمل الحفل على قصيدة شعرية وأوبريت وطني والعرضة السعودية واختتم بالألعاب النارية التي إضاءات سماء الدلم.

من جهة أخرى فعلت بلدية الدلم دور الحدائق خلال عيد الفطر المبارك في المحافظة والمراكز التابعة لها من خلال إطلاق حوامة العيد في 6 مواقع مختلفة بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين الأهالي والسكان وتبادلهم فرحة العيد.

يذكر أن فعاليات العيد في محافظة الدلم تستمر حتى ثالث أيام العيد بمنتزه الضاحي بحزمة من العروض الترفيهية المختلفة والهدايا التي تتجاوز عددها 5000 هدية مخصصة لزوار الفعاليات إضافة للألعاب النارية طوال أيام العيد.