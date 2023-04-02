الدوري الألماني.. هوفنهايم يحقق فوزه الثاني تواليا

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واصل فريق هوفنهايم الأول لكرة القدم، ابتعاده عن مراكز الهبوط في بطولة الدوري الألماني «بوندسليجا»، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، عقب انتصاره الثمين 2-1 على مضيفه فيردر بريمن، الأحد، في المرحلة الـ26 للمسابقة، التي شهدت أيضًا تعادل كولون مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ.

وارتفع رصيد هوفنهايم إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع)، بفارق 3 نقاط أمام مراكز الهبوط، في حين توقف رصيد بريمن، الذي حصل على نقطة وحيدة من لقاءاته الأربعة الأخيرة في المسابقة، عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.

ولم يتمكن الفريقان من هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، على عكس الشوط الثاني، الذي اتسم بالإثارة والمتعة.

وافتتح أندريج كراماريتش التسجيل لمصلحة هوفنهايم عند الدقيقة 50، قبل أن يضيف زميله كريستوف بومجارتر الهدف الثاني بعدها بدقيقتين.

وأشعل بريمن اللقاء في ربع الساعة الأخيرة، بعدما قلص اموس بيير الفارق، بتسجيله هدفًا لأصحاب الأرض عند الدقيقة 76، ليحاول الفريق المضيف إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن دون جدوى.

من جانبه، واصل كولون وضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ ابتعادهما عن طريق الانتصارات في البطولة، عقب تعادلهما بدون أهداف، في وقت سابق اليوم.

وعجز الفريقان عن التسجيل على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

وارتفع رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ، الذي لم يذق طعم الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في البطولة، إلى 32 نقطة في المركز العاشر.

في المقابل، رفع كولون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق 6 نقاط أمام مراكز الهبوط، علما بأنه لم يحقق أي انتصار في المسابقة للقاء السادس على التوالي.