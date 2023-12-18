الدوري الإسباني.. ريال مدريد يستعيد الصدارة برباعية في مرمى فياريال

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استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه أمس الأحد على ضيفه فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من المسابقة.

وسجل رباعية ريال مدريد كل من جود بيلنغهام في الدقيقة (25)، وردريغو (37)، وإبراهيم دياز (64)، ولوكا مودريتش (68)، فيما سجل خوسيه موراليس هدف فياريال (54).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى (42) نقطة في الصدارة مؤقتا بفارق نقطة عن فريق جيرونا الذي يواجه ديبورتيفو ألافيس اليوم الاثنين في الجولة ذاتها، وبالمقابل توقف رصيد فيا ريال في المركز الرابع عشر برصيد (16) نقطة.