الدوري الإسباني.. فياريال يفوز على ألميريا وتعادل خيتافي مع ريال سوسيداد

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اقترب فريق ألميريا كثيرا من أن يكون أول الهابطين في الدوري الإسباني لكرة القدم بعد خسارته على أرضه بنتيجة 1-2 أمام فياريال، في إطار الجولة 32 من الليجا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بالتعادل 1-1، حيث افتتح فياريال باب التسجيل في الدقيقة 25 بقدم اللاعب المغربي إلياس أخوماش، ثم أدرك ألميريا التعادل بعدها بخمس دقائق برأسية من المهاجم أنتوني لوزانو.

وظلت النتيجة على حالها حتى الأمتار الأخيرة من الشوط الثاني، عندما لعب ألميريا منقوصا بعد طرد لارجي رامازاني في الدقيقة 87.

واستغل الضيوف النقص العددي، وسجلوا هدف الفوز في الوقت بدل الضائع بتوقيع ألكسندر سورلوث.

وعاد فياريال لدرب الانتصارات بعد خسارة وتعادل، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة يستقر بها في المرتبة التاسعة، فيما تلقى ألميريا الخسارة رقم 20 بالنسبة له في الليجا، وتجمد رصيده عند 14 نقطة في ذيل الترتيب.

وفي مباراة أخرى، اكتفى خيتافي بالتعادل مع ضيفه ريال سوسيداد بهدف لمثله، وتقدم سوسيداد بهدف سجله أندير بارينتشيا، في الدقيقة 13، وأدرك خوانمي لاتاسا هدف التعادل لخيتافي، في الدقيقة 29.

ورفع ريال سوسيداد رصيده بذلك إلى 51 نقطة، ليصل إلى المركز السادس، بينما بقى خيتافي في المركز التاسع، برصيد 40 نقطة.