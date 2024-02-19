الدوري الإيطالي : خسارة ميلان أمام مونزا وفوز روما على فروزينوني

المناطق_متابعات

خسر فريق ميلان أمام مونزا بنتيجة (2 -4) في المباراة التي جمعتهما أمس في ختام الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي.

سجل هدفي ميلان اوليفيه جيرو في الدقيقة 64، وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة 88، فيما سجل أهداف مونزا، داني موتا في الدقيقة 45، وماتيو بيسينا في الدقيقة (45 +6 من ضربة جزاء)، ووارين بوندو في الدقيقة 90، ولورنزو كولومبو في الدقيقة (90 + 5).

وبهذه النتيجة تجمد رصيد ميلان عند 52 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع مونزا رصيده للنقطة 36 في المركز الـ11.

وفي مباراة ثانية، تغلب فريق روما على مضيفه فروزينوني بثلاثية نظيفة، ليرفع روما رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس، أما فروزينوني فقد تجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي باقي مباريات الجولة، تعادل إمبولي مع فيورنتينا بهدف لمثله، وبنفس النتيجة تعادل أودينيزي مع كالياري، فيما فاز بولونيا على مضيفه لاتسيو بهدفين لهدف.

وبختام الجولة الـ25، يتصدر أنتر ميلان ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، يليه يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 54 نقطة، وميلان في المركز الثالث برصيد 52 نقطة.