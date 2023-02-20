الدوري الإيطالي.. قطبا العاصمة يستغلان سقوط أتالانتا

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أسقط فريق ليتشي الأول لكرة القدم، مضيفه أتالانتا، الساعي الى حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه عليه 2-1 الأحد، من تسديدتيه الوحيدتين بين الخشبات الثلاث، وذلك في المرحلة 23 من الدوري الإيطالي، ما صب في صالح قطبي العاصمة روما ولاتسيو.

وكرر ليتشي فوزه على أتالانتا بعدما كان اسقطه ذهاباً بالنتيجة ذاتها، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني عند 41 نقطة بعد أسبوع على إسقاطه لاتسيو في العاصمة 2-صفر.

وتراجع أتالانتا من المركز الخامس الى السادس لصالح لاتسيو بالذات بعد فوز الأخير على مضيفه ساليرنيتانا بهدفي تشيرو إيموبيلي «60 و69 من ركلة جزاء» الذي رفع رصيده الى 9 أهداف هذا الموسم وبات ثامناً على لائحة الهدافين التاريخيين للدوري بـ191 هدفاً، بفارق كبير عن المتصدر سيلفيو بيولا (274).

وتأتي الخسارة السادسة هذا الموسم لأتالانتا قبل مواجهته النارية السبت المقبل ضمن ميلان حامل اللقب الذي فاز السبت على مونتسا 1-0.

وبات روما ثالثاً بفارق الأهداف عن ميلان ونقطتين أمام جاره لاتسيو وأربع أمام أتالانتا بفوزه على ضيفه فيرونا بهدف وحيد سجله النروجي أولا سولباكين عند الدقيقة 45 بعد تمريرة من ليوناردو سبيناتسولا.

وتقدم ليتشي عبر الجامبي أسان سيساي بعد مجهود فردي أنهاه بتسديدة بعيدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء خدعت الحارس الأرجنتيني خوان موسو (4).

وضاعف الفريق الضيف النتيجة بعد تمريرة من البديل غابريال ستريفيسا تابعها رأسية صاروخية الفرنسي أليكس بلين في الشباك (74).

وقلّص أتالانتا النتيجة بعدما ارتكب حارس ليتشي فلاديميرو فالكوني خطأ فادحاً خلال تشتيته للكرة حيث ارتمى عليها المهاجم الدنماركي راسموس هولوند لتصطدم بقدمه وتهز الشباك (87).

وواصل يوفنتوس صحوته ومحاولته الخروج من صدمة حسم 15 نقطة من رصيده بسبب التلاعب في البيانات المالية، وذلك بتحقيقه فوزه المحلي الرابع توالياً، وجاء على حساب مضيفه سبيتسيا بهدفين نظيفين سجلهما مويس كين بعد تمريرة من الصربي فيليب كوشتيتش (32) والبديل الأرجنتيني أنخل دي ماريا من خارج المنطقة (66).

وبانتصاره الثالث توالياً في الدوري خلال سلسلة بدأت بفوز أيضاً في ربع نهائي مسابقة الكأس على لاتسيو 1-0 قبل أن يعكرها التعثر الخميس في تورينو أمام نانت الفرنسي (1-1) في الملحق الفاصل المؤهل الى ثمن نهائي “يوروبا ليغ”، رفع يوفنتوس رصيده الى 32 نقطة في المركز السابع.

ويمني فريق المدرب ماسيميليانو أليغري النفس بتجاوز نانت الخميس المقبل من أجل الابقاء على أمله بالمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل من خلال إحراز لقب “يوروبا ليغ”، فيما ينحصر طموحه المحلي حالياً بانتظار نتيجة استئناف العقوبة المفروضة عليه بمسابقة الكأس التي يواجه فيها إنتر في نصف النهائي.