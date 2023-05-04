الدوري الإيطالي.. لاتسيو يرفض تسليم نابولي اللقب

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رفض لاتسيو أن يحسم نابولي لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم قبل حتى خوضه مباراته الخميس مع مضيفه أودينيزي، وذلك بفوزه على ضيفه ساسوولو 2-0 الأربعاء في المرحلة الـ33.

وبعد خسارتين في المرحلتين الماضيتين أمام تورينو (0-1) وإنتر (1-3)، فتح لاتسيو الباب أمام نابولي لحسم لقبه الأول منذ 1990 في المرحلة الماضية لكنه تعثر أمام ساليرنيتانا 1-1 وأُرجئ تتويجه إلى هذه المرحلة.

واحتاج نابولي إلى تعادل أو خسارة لاتسيو أمام ساسوولو، كي يحسم الأمور قبل حتى خوضه مباراته مع أودينيزي، لكن نادي العاصمة رفض تسليمه اللقب الذي سيحسم الخميس في حال تعادل أو فوز النادي الجنوبي.

وبفوزه التاسع عشر للموسم على حساب فريق من دون طموح لابتعاده عن منطقة الخطر وفقدانه الأمل بالمشاركة القارية، تمسك لاتسيو بالمركز الثاني متقدما بفارق نقطة أمام يوفنتوس الفائز بدوره على ضيفه ليتشي 2-1.