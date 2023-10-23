الدوري الإيطالي: يوفنتوس يهزم ميلان ويهدي الصدارة للإنتر

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فقد فريق ميلان صدارة الترتيب العام لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم لصالح جاره إنتر ميلان، بعد خسارته، الليلة، أمام ضيفه يوفنتوس (صفر – 1) على ملعب “سان سيرو” (جيوزيبي مياتزا) في إطار مباريات الجولة التاسعة من المسابقة.

وسجل مانويل لوكاتيلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (63).

وأكمل ميلان المباراة بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة (40) التي شهدت طرد لاعبه الألماني مالك ثياو.

ومني فريق ميلان بهزيمته الثانية مقابل 7 انتصارات، ليتجمد رصيده عند 21 نقطة ويتراجع إلى المركز الثاني، تاركاً الصدارة إلى إنتر ميلان الذي رفع رصيده إلى 22 نقطة إثر فوزه يوم السبت على مصيفه تورينو 3- صفر في نفس الجولة.

في المقابل، حقق يوفنتوس فوزه السادس مقابل تعادلين وهزيمة، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويتقدم إلى المركز الثالث.

كما أقيمت في نفس الجولة 4 مباريات أخرى، أسفرت عن فوز روما على ضيفه مونزا 1- صفر، وبولونيا على ضيفه فروزينوني 2- 1، وأتلانتا على ضيفه جنوى 2- صفر، وتعادل ساليرنيتانا وضيفه كالياري 2-2.

وتختتم مباريات الجولة التاسعة اليوم، بمباراتين، يلتقي في الأولى أودينيزي مع ضيفه ليتشي، وتجمع الثانية بين فيورنتينا وضيفه إمبولي.