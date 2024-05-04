الدوري السعودي: ثنائية سكالا تمنح الفيحاء نقاط الاتفاق.. وأبها يكسب الاتحاد بثلاثية

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خسر فريق الاتفاق على ملعبه في الدمام من ضيفه الفيحاء 1-2 في اللقاء الذي جمعهما اليوم لحساب الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم “دوري روشن”.

وتقدم الفيحاء عن طريق لاعبه فاشيون سكالا عند الدقيقة 72، وعادل للاتفاق موسى ديمبيلي عند الدقيقة 81، ليعود سكالا ويسجل الهدف الثاني له وللفيحاء عند الدقيقة 85 مانحاً فريقه 3 نقاط مهمة رفع بها رصيده إلى 41 نقطة، متساوياً مع الاتفاق في النقاط.

وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها كسب أبها ضيفه الاتحاد 3-1 ليصل إلى 28 نقطة فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 50 نقطة.

وسجل أهداف أبها غريغوري كريتشوفياك عند الدقيقة 57، وحسن العلي”69″ وفابيان نوجويرا “73”، فيما سجل هدف الاتحاد لاعبه جوتا عند الدقيقة 63.