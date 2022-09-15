سحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الباطن برباعية نظيفة في المباراة التي دمعت بين الفريقين مساء اليوم في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

صواريخ النصر تدك شباك الباطن برباعية في دوري روشن

وشهدت مباراة النصر والباطن سيطرة الضيوف على مجريات المباراة منذ بداية المباراة، حيث دك لاعبي العميد شباك الباطن بأربع صواريخ قوية سكنت جميعها في مرمى أصحاب الأرض.

وافتتح التشجل اللاعب جوستافو في الدقيقة الـ17 من بداية الشوط الأول، وفي الدقيقة الـ28 من زمن المباراة عن طريق تاليسكا، وقبل نهاية الشوط الأول سجل سامي النجعي في الدقيقة الـ40.

وفي بداية بداية الشوط الثاني تمكن الوافد الجديد عبد الرحمن غريب في الدقيقة الـ51، ليحقق النصر فوزه الثاني على التالي في الموسم الحالي.

ورفع النصر رصيده إلى 9 نقاط يحتل المركز الثاني في دوري السعودي للمحترفين خلف الشباب، وتجمد رصيد الباطن في المركز الأخير بدوري روشن السعودي بدون نقاط.

مشاهدة بث مباشر مباراة النصر والباطن في دوري روشن