الدوري السعودي: فوز ثمين للطائي على الفتح

المناطق_واس

حقق الطائي فوزاً ثميناً بتغلبه على الفتح 3 ـ 1 في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل في افتتاح منافسات الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم “دوري روشن”.

وبعد 4 دقائق من بداية المباراة, تقدم الفتح عن طريق مهاجمه دجانيني, ورد الطائي بهدف التعادل عند الدقيقة 12 بواسطة لاعبه روبرت باور لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة, وفي الشوط الثاني أضاف الطائي هدفين عن طريق بيرنارد مينساه , عند الدقيقتين 83 , ( 90 +9 ), ليقتنص الفريق 3 نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 31 نقطة في رحلته نحو الابتعاد عن مناطق الهبوط مع تبقي جولتين على ختام المسابقة, فيما تجمد رصيد الفتح عند 42 نقطة.