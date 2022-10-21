المناطق_متابعات

يتجدد، الجمعة، التنافس في الدوري الممتاز لكرة القدم للسيدات من خلال أربع مواجهات تلتقي فيها ثمان فرق ضمن منافسات الجولة الثانية التي تلعب في الرياض، جدة، والدمام.

ويبحث الاتحاد عن فوز ثانٍ في الدوري بعد تغلبه على الأهلي بنتيجة 3-1 في ديربي الجولة الأولى الذي جمع بينهما في جدة، حيث سيلتقي نظيره شعلة الشرقية على أرض ملعب نادي النهضة في الدمام، بعد أن خسر صاحب الأرض الجولة الأولى بهدف وحيد أمام اليمامة صاحب الـ3 أهداف.

ويستضيف النصر نظيره الشباب على ملعبه في الرياض، مباراة يتطلع من خلالها إلى تعزيز صدارته التي حققها في الجولة الأولى من الدوري بـ18 هدف هز بها شباك سما الذي خرج من المنافسة بدون أي نقاط تذكر حتى الآن.

ويواجه نادي الهلال اليمامة في الرياض على ملعب كلية العناية الطبية في لقاء يتوقع أن يكون صعب على الفريقين حيث انتهيا من الجولة الأولى بنتائج متقاربة إذ حقق الهلال 4 أهداف في لقاءه أمام نادي الشباب في جدة مقابل هدفين، فيما كسب اليمامة جولته أمام شعلة الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للثاني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب رديف استاد الملك فيصل بن

فهد في الرياض.

ويلتقي فريقا الأهلي وسما في رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في مواجهة ينشدا من خلالها الفوز وتعزيز نقاطهما بعد هزيمتهما من الأطراف المقابلة في الجولة الأولى من الدوري. الدوري الممتاز للسيدات.. النصر يصطدم بالشباب والهلال يواجه اليمامة