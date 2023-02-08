الدور الثاني من منافسات دوري روشن ينطلق غداً

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ينطلق غداً الدور الثاني من منافسات دوري روشن للمحترفين بإقامة ثلاث لقاءات من الجولة الـ 16 للدوري، حيث يستضيف فريق الباطن نظيره فريق الشباب على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، فيما يقام اللقاء الثاني على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة ويجمع فريقي التعاون والفتح، على أن يقام اللقاء الثالث بين فريق الوحدة ويستضيف فيه فريق النصر على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة في ختام لقاءات اليوم الأول من الجولة.

وتستكمل منافسات الجولة يوم الجمعة بإقامة أربع لقاءات، فعلى ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة تقام مباراة تجمع فريق الرائد بأبها، في حين يستضيف فريق الطائي نظيره فريق الاتفاق على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، فيما تلعب المباراة الثالثة في التوقيت ذاته على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط ويتستضيف فيه صاحب الأرض نظيره فريق الفيحاء، على أن تقام المباراة الرابعة بين فريقي الاتحاد والعدالة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة في ختام لقاءات اليوم الثاني من الجولة الـ 16، فيما تبقى لقاء يجمع فريقي الهلال والخليج مؤجل على أن يقام في اليوم الأول من شهر أبريل القادم بسبب مشاركة فريق الهلال في منافسات كأس العالم للأندية والمقامة حالياً في المغرب.