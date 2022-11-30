الدوسري يقود هجوم “الأخضر”.. تشكيل السعودية المتوقع لمواجهة المكسيك

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مباراة حاسمة أمام المنتخب المكسيكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

ويحتضن ملعب لوسيل مباراة من العيار الثقيل بين الأخضر والمكسيك مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

المنتخب الوطني لديه فرصة تاريخية للتأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم، حيث يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف الأرجنتين، فيما يتصدر المنتخب البولندي الترتيب بـ4 نقاط.

ووفقا لموقع “Sofa Score” كشف عن التشكيل المتوقع الفرنسي الذي يقود به السعودية أمام المكسيك في ختام دور المجموعات لمونديال 2022.

وجاء تشكيل السعودية المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – عبد الإله العمري – علي البليهي – ناصر الدوسري.

خط الوسط: عبد الله عطيف – فراس البريكان – سامي النجعي – محمد كنو – سالم الدوسري.

خط الهجوم: صالح الشهري.