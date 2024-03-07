الدولار الأمريكي في مصر يستقر عند 49.60 جنيهًا

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استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك العاملة بمصر عند مستوى 49.60 جنيهًا للشراء و49.70 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 49.45 جنيهًا للشراء و49.55 جنيهًا للبيع.

وكان سعر صرف الدولار الأمريكي كان قد قفز في البنوك العاملة بمصر أمس إلى مستوى 50.75 جنيهًا للشراء و50.85 جنيهًا للبيع.

يُذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أصدرت في اجتماعها أمس عددًا من القرارات الاقتصادية الهامة لكبح جماح التضخم، منها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك بواقع 600 نقطة أساس، والسماح لسعر صرف الجنيه بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق.