الدولار عند أدنى مستوى في عام بعد تسارع تراجع التضخم

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هوى الدولار اليوم إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من عام بعدما أظهرت بيانات تسارع وتيرة تراجع أسعار المستهلكين الأمريكيين في يونيو، وهو ما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة واحدة أخرى فقط هذا العام.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، إلى أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 2022 إلى 100.58 نقطة.

وسجل الدولار أيضا أدنى مستوياته أمام الفرنك السويسري منذ مطلع 2015 بعد صدور تقرير التضخم، وجرى تداوله في أحدث معاملات بانخفاض 1.3 بالمئة عند 0.8676 فرنك، وذلك بعد تسجيله أدنى مستوى خلال جلسة واحدة عند 0.8660 فرنك في وقت سابق، وهو أضعف أداء له أمام الفرنك منذ إلغاء البنك الوطني السويسري ارتباط العملة السويسرية بالدولار في يناير كانون الثاني 2015.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين الرئيسية 0.2 بالمئة فقط في يونيو، بالمقارنة مع توقعات بزيادتها 0.3 بالمئة. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 4.8 بالمئة، وهي نسبة أقل من توقعات السوق بحدوث زيادة نسبتها خمسة بالمئة. وكانت تلك أيضا أقل زيادة سنوية منذ أكثر من عامين.

ومقابل الين، سجل الدولار أدنى مستوى منذ ستة أسابيع عند 138.17 ين، فيما ارتفع اليورو مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس آذار 2022 عند 1.1125 دولار.

وصعد الجنيه الإسترليني إلى ذروة 15 شهرا عند 1.30 دولار، مدعوما بالرهانات على أن بنك إنجلترا سيضطر إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية لترويض التضخم البريطاني الذي يزيد بأعلى معدل بين الاقتصادات الكبرى.