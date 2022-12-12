الدولار يتراجع إثر توقعات بانخفاض التضخم وبطء وتيرة رفع الفائدة

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تراجع الدولار اليوم خلال تعاملات ضعيفة مع توقع المستثمرين انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وتباطؤ وتيرة زيادات سعر الفائدة في ختام اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء.

وتصدر بيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر غدا الثلاثاء، ومن المتوقع أن ترتفع 6.1 في المائة في القراءة الخاصة بالتضخم الأساسي، والذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، انخفاضا من 6.3 في المائة في أكتوبر.

وفي أواخر التعاملات الصباحية، ارتفع اليورو 0.1 في المائة أمام الدولار إلى 1.0546 دولار.

ولم يتغير الدولار كثيرا مقابل الفرنك السويسري مسجلا 0.9348 فرنك سويسري. لكن الدولار ارتفع أمام الين 0.5 في المائة إلى 137.24 ين ياباني.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة، 0.1 في المائة إلى 104.92 دولار.

والأسبوع الحالي هو أحد أكثر الأسابيع التي ستشهد صدور بيانات خاصة بالاقتصاد الكلي منذ بداية العام، بينما تعقد أربعة بنوك مركزية كبرى اجتماعاتها النهائية للسياسة لهذا العام، بالإضافة إلى بيانات التضخم الاستهلاكي من الولايات المتحدة التي يمكن أن تكون مفيدة في تحديد توقعات أسعار الفائدة الأمريكية والدولار.

وسيصدر كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري قرارات أسعار الفائدة.

وصعد الدولار لفترة وجيزة 0.5 في المائة مقابل الجنيه الاسترليني بعد أن أظهرت بيانات تعافي الاقتصاد البريطاني في أكتوبر بعد عطلة رسمية لجنازة الملكة إليزابيث.

وفي أحدث تداول، ارتفع الجنيه الاسترليني 0.2 في المائة إلى 1.2207 دولار، وظل بدون تغيير تقريبا أمام اليورو عند 86.03 بنس.