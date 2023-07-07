الدولار يستقر قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية

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استقر الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، اليوم الجمعة، قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية، الذي قد يؤكد احتمال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، لكنه انخفض مقابل الين الذي تلقى دعما من بيانات الأجور اليابانية.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، فيما تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 225 ألف وظيفة في يونيو.

يأتي التقرير الذي يحظى بمتابعة كبيرة في أعقاب البيانات الصادرة أمس الخميس والتي أظهرت قفزة في عدد الوظائف في القطاع الخاص الشهر الماضي وزيادة متوسطة في عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال قوية.

أدى ذلك إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل لأعلى مستوى لها منذ 2007، مما يعكس التوقعات بأن البنك المركزي قد يواصل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة ضئيلة خلال اليوم مع استقرار معظم العملات أمامه، باستثناء الين، الذي اتجه لأكبر ارتفاع في يوم واحد مقابل الدولار خلال شهر.

وانخفض الدولار 0.7 بالمئة إلى 143.04 مقابل الين ليتراجع 0.9 بالمئة تقريبا هذا الأسبوع ويسجل أكبر انخفاض أسبوعي له أمام العملة اليابانية في شهرين.

وتراجع اليورو 0.7 بالمئة إلى 155.84 مقابل الين، واستقر عند 1.0892 أمام الدولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2762 مقابل الدولار بعد أن لامس أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.2780 أمس الخميس إذ راهنت الأسواق على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة إلى 6.5 بالمئة في أوائل العام المقبل ارتفاعا من توقعات سابقة برفعها 6.25 بالمئة.

وتلقى الدولار دعما إضافيا من ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عامين فوق خمسة بالمئة اليوم الجمعة لتقترب من أعلى مستوى سجلته أمس الخميس في 16 عاما عند 5.12 بالمئة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6645 مقابل الدولار، لكن يبدو أنه سيتكبد خسارة للأسبوع الثالث على التوالي، تحت ضغط من البيانات الاقتصادية الضعيفة الواردة من الصين وعدم الإقبال على المخاطرة في الجلسات السابقة.