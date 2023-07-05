الدولار “يستقر” واليورو “يرتفع”

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استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات، بعد توجه أنظار المتعاملين إلى صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأمريكي لاستقاء مؤشرات حول مسار السياسة النقدية.

وسجّل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أخرى منها اليورو والين، 103.02 بعد تحركه بين 103.75 و102.75 منذ أوائل يونيو الماضي، حيث ارتفع اليورو 0.1% إلى 1.0886 دولار.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6690 دولار أمريكي، متمسكاً بتقدمه في الجلسة السابقة 0.32%، كما لم يطرأ تغير يذكر على اليوان الذي سجل 7.231 للدولار في التعاملات الخارجية بعد ارتفاعه 0.3